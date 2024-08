Torino, Dalla Vecchia prova a impressionare Vanoli: è preferito a Ilkhan

Torino, Dalla Vecchia chiamato in causa spesso da Vanoli in amichevole

Dalla Vecchia è rientrato di frequente nelle rotazioni del centrocampo granata trovando via via più spazio. Non chiamato in causa contro la Virtus Verona, Dalla Vecchia ha messo in cascina i primi minuti contro la Cremonese entrando a inizio quarto tempo al posto di Hovarth come mezzala destra. Durante la tournée in Francia ha messo per la prima volta piede in campo nel finale di gara con il Lione subentrando a Ricci e venendo impiegato ancora come mezzala destra. Dalla Vecchia ha avuto successivamente modo di farsi vedere nel test contro i dilettanti del Bourgoin-Jallieu quando Vanoli all'ora di gioco lo ha fatto entrare in campo al posto di Ilkhan. Contro il Metz infine un altro ingresso positivo a dieci minuti dalla fine al posto di Liberty.