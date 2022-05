Torino, Dennis Praet oggi spegne 28 candeline

Il centrocampista numero 22 granata è nato il 14 maggio 1994 a Lovanio in Belgio

Quest'oggi in casa Torino si festeggia il compleanno di Dennis Praet. Il centrocampista granata è nato il 14 maggio 1994 a Lovanio in Belgio e per questo oggi compie 28 anni. La sua carriera tra i professionisti inizia nel 2011 quando esordisce con la maglia dell'Anderlecht. Praet veste i colori della squadra belga fino all'estate 2016 collezionando 182 presenze condite da 27 reti. Questi numeri gli valgono la chiamata della Sampdoria dove esplode definitivamente in un campionato di primo livello come la Serie A. In tre anni con la maglia blucerchiata, Praet riesce a segnare 4 gol in 106 partite giocate in tutte le competizioni. In seguito si trasferisce al Leicester e in due stagioni riesce a totalizzare 3 gol in 60 presenze. Nell'estate 2021 passa in prestito al Torino e nonostante qualche infortunio è riuscito a scendere in campo 22 volte, ad oggi, segnando anche 2 reti con la maglia granata. In carriera Praet è riuscito a disputare 14 gare con la maglia della sua Nazionale, il Belgio.