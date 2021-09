Torino, Djidji si è ritrovato: a fari spenti ha conquistato la fiducia di Juric

Il difensore granata ha dimostrato a Reggio Emilia di poter essere affidabile: per il tecnico è una soluzione valida

Alcune volte serve una spinta per ritrovarsi, un'iniezione di fiducia che non può che arrivare dall'allenatore. Così il difensore del Torino Koffi Djidji ha dato prova di poter essere ancora una valida soluzione tra le mani di Juric nel corso di queste partite. Il difensore francese troverà ancora spazio nelle prossime partite, anche perchè il Toro dovrà ancora affrontare il turno infrasettimanale con la Lazio e poi il match di lunedì a Venezia, cosa che spingerà il tecnico granata a dare ampio respiro alla lunga rosa che si ritrova a disposizione.

CONVINCENTE - Nello specifico, Djidji si è preso il posto da titolare nel Torino sin da inizio stagione, scalzando uno come Izzo, che sembrava un titolare designato della gestione Juric. Lo ha perso solo contro la Salernitana, match abbordabile che per Juric è stato l'occasione per dare spazio al nuovo arrivato Zima e che tra l'altro era arrivato il giorno dopo la frattura al naso rimediata da Djidji in allenamento. Koffi, tuttavia, si è ripreso subito il posto contro il Sassuolo, in partita tutt'altro che semplice, visto l'attacco dei neroverdi che schierava tre giocatori della Nazionale (Raspadori, Scamacca, Berardi). Djidji ha risposto in maniera estremamente convincente, dimostrando di essere ancora un difensore su cui puntare nel corso della stagione, a dispetto di ciò che si pensava al suo rientro dal prestito a Crotone.