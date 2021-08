Torino, domani la sfida con l’Atalanta. Oggi le parole di Juric e Gasperini

E' la vigilia di Torino-Atalanta. Spazio quindi alle parole degli allenatori

Il campionato di Serie A 2021/2022 è al via. Il Torino del nuovo tecnico Ivan Juric, domani alle 20:45, fa il suo esordio tra le mura amiche sfidando l'Atalanta. Come di consueto, oggi, il giorno della vigilia, è dedicato alle parole degli allenatori. Sarà interessante capire come Juric si esprimerà alla stampa dopo i pareri negativi post-Coppa Italia e come commenterà la vicenda legata al Papu Gomez il tecnico atalantino Gasperini.