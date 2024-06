Torino femminile, Serie C possibile? La società spera nel ripescaggio

Il settore femminile granata è in grande crescita. Ne ha parlato Pianotti, Responsabile del Torino femminile

Il Torino Femminile questa stagione ha sfiorato l'approdo in Serie C. Ad aver smorzato i sogni delle ragazze granata è stata la finale persa contro il Bulè Bellinzago, che non ha permesso alla squadra di fare il grande salto di categoria lasciando l'Eccellenza. Tuttavia la speranza è sempre l'ultima a morire e per le granata ora si è aperta la concreta possibilità di essere ripescate per la prossima stagione. Di prima squadra e di Settore giovanile femminile ha parlato Marco Pianotti, Responsabile del Settore Femminile del Torino FC, al Corriere della Sera.

Le parole di Pianotti — Marco Pianotti ha fatto il punto sull'annata del Torino Femminile, analizzando i traguardi raggiunti nell'ultimo campionato nelle principali categorie. L'Under 19 ha raggiunto la finale di categoria e scenderà in campo a Firenze per lo scudetto. "Diverse delle calciatrici che giocheranno a Firenze hanno già fatto esperienza in prima squadra – racconta Pianotti - Per dire, ha esordito anche una ragazza del 2008 come Alessia Scolamiero: il principio fondamentale del nostro progetto è costruire delle giocatrici in casa e renderle protagoniste di un percorso di valorizzazione". Proprio per questo il Torino è partito dal basso. La prima squadra, nella sua annata d’esordio, è stata ai vertici del campionato di Eccellenza fermandosi a un passo dalla promozione in Serie C, sfumata a causa della sconfitta in finale contro il Bulè Bellinzago. "Il bilancio è comunque molto positivo, considerando l’età media del nostro gruppo – sottolinea Pianotti - Inoltre, l’organico del campionato di Serie C della prossima stagione è ancora da definire e c’è la possibilità di un ripescaggio. Per questo stiamo già lavorando per allestire la miglior rosa possibile". Il Responsabile del Settore Femminile ha poi parlato del futuro, spiegando che il punto di riferimento sarà ancora la capitana Brigitta Aghem, difensore di ottimo livello e leader caratteriale della squadra. "Lei è molto importante: puntiamo ad affiancarle una o due pedine prelevate dall’esterno in modo che facciano da guida alle nostre giovani", ha spiegato Pianotti.

Under 19 in finale scudetto — Intanto, per le Under 19 c’è una finale da vincere. Gli appuntamenti importanti infatti non sono terminati, ora le ragazze dell'Under 19 femminile sfideranno la Fortitudo Roma nella finalissima per il titolo nazionale categoria Juniores e sarà possibile seguire la diretta testuale della partita qui su ToroNews. Pianotti ha parlato anche di questo: "Sarà una partita tirata e decisa dai dettagli, come tutte le finali. In ogni caso, siamo soddisfatti. In tutte le categorie, considerando anche Pulcine, Under 15 e Under 17, abbiamo ottenuto buoni risultati. Il settore femminile del Toro è in salute e crescerà ancora". La finale contro la Fortitudo Roma si giocherà sul campo neutro di Firenze sabato 15 giugno alle ore 11.00 per nominare la vincitrice della categoria.