Torino-Fiorentina, l’affluenza: non oltre i 20mila per un match decisivo

È stata appena toccata quota ventimila spettatori per Torino-Fiorentina, scontro diretto per l'ottavo posto che a fine stagione potrebbe significare qualificazione europea. Sono infatti 20.403 i paganti presenti allo stadio Olimpico Grande Torino per un incasso di 286.551 euro. L'unico settore sold out è la Curva Maratona, al solito affluenza limitata in Curva Primavera. Minima anche la presenza di tifosi della Fiorentina nel settore ospiti.