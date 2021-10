Torino-Genoa, infortunio Ansaldi: sostituito per problema alla coscia destra

L'argentino ha dovuto lasciare il campo e nel finale aveva una fasciatura alla coscia destra: condizioni da valutare in vista dei prossimi impegni

Nel contesto di una serata positiva per il Torino, anche una notizia non piacevole per Ivan Juric: nel secondo tempo della sfida contro il Genoa, Cristian Ansaldi ha dovuto alzare bandiera bianca. L'argentino, decisivo con un assist al bacio nel primo tempo, ha lasciato il campo ad Ola Aina al 72'. A fine gara fasciatura alla coscia destra per Ansaldi, le cui condizioni andranno ora valutate in vista dei prossimi impegni. A questo punto è da considerare a forte rischio per la sfida contro il Milan, che si gioca già martedì: l'argentino, come noto, ha una muscolatura fragile e va gestito con attenzione. Nella giornata di sabato farà i controlli del caso.