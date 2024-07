Torino, Gineitis: infortunio alle spalle, sarà la stagione della consacrazione?

Gvidas Gineitis si prepara a vivere una stagione cruciale per la sua carriera. Dopo un anno e mezzo di adattamento in prima squadra, il centrocampista lituano ha tutte le carte in regola per affermarsi come titolare nel Torino. Giunto nella Primavera del Torino nel gennaio 2022 - dopo aver mosso i primi passi in Lituania e una breve esperienza alla SPAL - Gineitis ha subito conquistato la fiducia di Ivan Juric. Il tecnico croato ha creduto nelle sue qualità, promuovendolo in prima squadra e concedendogli sempre più spazio. Gineitis ha ripagato la fiducia dell'allenatore con prestazioni convincenti, mostrando una crescita esponenziale dalla Primavera fino alla titolarità in Serie A.