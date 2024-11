Torino, i convocati per il derby con la Juventus: assente Ché Adams

Il Torino si prepara al derby della Mole contro la Juventus che andrà in scena tra poche ore. I granata hanno reso noto l'elenco dei convocati che ha compilato mister Vanoli e nel quale sono inseriti 24 elementi. Restano ancora fuori gli infortunati Ilkhan, Zapata, Schuurs, Savva oltre a Bayeye, out per scelta tecnica. Come si temeva non sarà presente per questa partita nemmeno Adams per via dell'infortunio muscolare subito nell'ultima gara contro la Fiorentina e infatti anche lo scozzese non è presente nell'elenco dei convocati. Al suo posto è stato scelto Gabellini, giovane centravanti della Primavera. Di seguito la lista completa.