Torino, i convocati per la Roma: cinque le assenze tra le fila granata

La lista dei convocati granata in vista della partita di questo pomeriggio alle 18.00 contro i giallorossi

Sono 23 i giocatori convocati da Ivan Juric per la partita di questo pomeriggio contro la Roma, in programma alle ore 18:00 allo stadio Olimpico di Roma. Come annunciato già ieri in conferenza stampa dal tecnico granata, non saranno a disposizione Ricardo Rodriguez (lesione al bicipite femorale), Cristian Ansaldi (lesione al bicipite femorale), Rolando Mandragora (lesione al menisco), Simone Verdi (elongazione al bicipite femorale della coscia destra). A questi quattro giocatori si è aggiunto anche Magnus Warming, indisponibile a causa di una sindrome gastro-intestinale.