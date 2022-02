Torino, i giovani scalpitano: la classifica gli donerà più opportunità

Gemello, Zima, Warming e i nuovi acquisti Pellegri, Seck e Ricci: la lista dei giovani che scalpitano è lunga

Roberto Ugliono

Una salvezza ormai certa e un'Europa praticamente irraggiungibile. Il Torino di Ivan Juric ha già fatto il primo passo importante, ovvero quello di migliorarsi rispetto agli ultimi due anni. Per la lotta per le competizioni europee ci sarà sicuramente tempo in futuro e non è detto che l'attuale limbo non possa rappresentare per certi versi un bene. D'altronde il Torino in questo momento ha modo di poter gestire e studiare tutte le risorse a sua disposizione per poter anche programmare la prossima annata.

I GIOVANI - In tal senso c'è da aspettarsi uno Juric che punti sempre di più sulle leve più giovani. Se è pur vero che fin qui l'allenatore croato non si sia mai fatto particolari problemi nel fare giocare anche chi ha meno esperienza, è altrettanto vero che una situazione di tranquillità consentirà allo stesso Juric di dare più continuità al comparto giovani. Di certo non c'è da aspettarsi che vengano tutti quanti buttati nella mischia insieme, ma probabilmente in modo graduale. Un modo che consentirà a Juric e alla dirigenza di comprendere come agire durante il mercato estivo.

I PROFILI - Sarà quindi un'occasione per Luca Gemello, che fin qui ha giocato una sola partita per sostituire Vanja Milinkovic-Savic. O con il tempo toccherà anche ai vari acquisti di gennaio come Samuele Ricci, Demba Seck e Pietro Pellegri. A loro poi si aggiungeranno i frutti del mercato estivo, David Zima che il campo l'ha visto molto spesso e Magnus Warming che invece l'ha appena assaggiato, ma ha fatto comunque in tempo a prendersi i complimenti di Juric. Tutti loro in queste settimane si giocheranno un posto e un'eventuale riconferma del Torino 2022/23. Prima di tutto dovranno convincere Juric, che col tempo, c'è da scommetterci, gli farà vedere sempre di più il campo.