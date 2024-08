Torino, i precedenti con il Venezia: ultimo successo in laguna nel 2005

L'ultima vittoria del Torino contro il Venezia

L'ultimo trionfo del Torino contro il Venezia risale alla stagione 1999-2000. Le due squadre si incrociarono alla seconda giornata di campionato, il match si concluse sul risultato di 2-1 a favore dei piemontesi. Marco ferrante portò in vantaggio i granata, poi Valtolina pareggiò i conti. Nei minuti finali Edoardo Artistico siglò la rete del definitivo 2-1. Fu un'annata molto complicata per entrambe le squadre, che a fine stagione retrocedettero in Serie B. E proprio in cadetteria è arrivato l'ultimo successo in Laguna, il 20 aprile 2005: Marazzina e una doppietta di Maniero fissarono il risultato sullo 0-3. In Serie A la vittoria manca addirittura dalla stagione 1961/62, con lo 0-1 firmato Enrico Albrigi.