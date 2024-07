Torino, i saluti di Buongiorno: “Tornare qui? Magari, sarebbe bello”

Alessandro Buongiorno ha lasciato il Filadelfia nel primo pomeriggio dopo essersi presentato al primo raduno di Vanoli e aver salutato i compagni prima del trasferimento al Napoli. Uscendo dall'impianto, il difensore ha trovato ad aspettarlo un gruppo di tifosi, con cui si è fermato per qualche minuto per accontentare le richieste di foto, video e autografi. Nell'occasione Buongiorno ha raccolto parole d'affetto dei tifosi, che lo hanno salutato e hanno espresso un desiderio: un ritorno in granata, in futuro.