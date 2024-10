Torino, il 4-3-1-2 potrebbe essere un’ipotesi: ecco i vantaggi

Il nuovo modulo potrebbe dare maggiore stabilità ed equilibrio alla squadra. I granata devono trovare la quadra

Giacomo Stanchi Redattore 10 ottobre 2024 (modifica il 10 ottobre 2024 | 18:13)

Il Torino ha bisogno di ritrovare equilibrio. La difesa non si è dimostrata in diverse occasioni all'altezza delle situazioni affrontate e, in più, è arrivato l'infortunio di capitan Zapata a complicare il tutto. Si è ventilata l'ipotesi di poter cambiare modulo. Il Toro è da più di dieci anni che gioca con tre difensori, tranne la breve ed infelice parentesi di Giampaolo, e la difesa a quattro sarebbe una novità importante.

Torino, i vantaggi della difesa a quattro — "Non è detto che non si possa anche passare a 4 perché questi difensori hanno sempre giocato a quattro. Il calcio è in evoluzione, la mia squadra mi dirà col tempo dove ci saranno questi miglioramenti", queste parole sono di Paolo Vanoli nella conferenza stampa prima di Torino-Lecce. Settimana scorsa prima del match con l'Inter il tecnico lombardo ha ribadito nuovamente: "Devo capire quali sono le caratteristiche dei miei giocatori in modo da farli esprimere al meglio. So benissimo che abbiamo acquistato due ottimi giocatori difensivi come Coco e Maripan che hanno giocato poco in una difesa a tre, quindi devo essere pronto a valutare tutto”. I vantaggi sarebbero immediatamente chiari: far giocare gli uomini dove sono abituati a giocare e migliorare quindi gli automatismi.

Torino, i vantaggi del 4-3-1-2 — "Devo essere io bravo a metterlo in un contesto dove può esprimere le sue potenzialità. E’ un giocatore di qualità e intensità. Ho visto in Europa tante partite, e i giocatori in grado di saltare l’uomo diventano fondamentale", così Paolo Vanoli ha chiosato il ritorno di Nikola Vlasic. Il trequartista dietro alle due punte è forse il suo ruolo naturale dove potrebbe esprimersi al meglio. Il centrocampo sarebbe composto da uomini di qualità e quantità come Ivan Ilic e Samuele Ricci, in accompagnamento Karol Linetty come mediano puro. Sarebbero molteplici i vantaggi. Vanoli in questa sosta ha tempo per lavorare con chi è rimasto a Torino e potrebbe pensare a nuove modalità tattiche in vista delle sfide contro Cagliari e Como.