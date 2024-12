Torino, il futuro del club: quello che si sa fino a questo momento

Sappiamo in primo luogo che buona parte della piazza è stufa della presidenza di Cairo. La fetta dei contestatori si sta ampliando in modo netto settimana dopo settimana e quel 60% di favorevoli alla presidenza Cairo - percentuale recentemente menzionata dall'imprenditore alessandrino per evidenziare che la contestazione arrivava da una minoranza rumorosa - appare difficile da individuare. A dimostrazione di quanto scritto ci sta la dura contestazione di domenica scorsa prima di Torino-Monza e quella "coreografica" all'ingresso in campo delle squadre contro il Napoli. La contestazione è quindi del tutto divampata, tra striscione fuori il Filadelfia e in centro a Torino. Il coro ormai colonna sonora e tormentone è uno solo: "Urbano Cairo devi vendere, vattene".

Aperture di Cairo a una possibile cessione

L'altra cosa che sappiamo ce l'ha detta direttamente Cairo nelle scorse settimane e ha rappresentato un'apertura non da poco, soprattutto perché dette da chi fino a qualche settimana fa aveva sempre ribadito la propria non volontà di cedere il passo. “Io non voglio rimanere a vita, venderò se arriverà qualcuno più ricco e più bravo di me, ma al momento non c’è. Al momento non c’è stato nessun incontro. Ho incontrato Red Bull a giugno perché volevano diventare sponsor e così è stato, poi non li ho più visti. Fondo Pif? Non so chi siano”. Tale dichiarazione ha fatto seguito a quella sui ventenni che finiscono. Dunque, qualche apertura per la cessione c'è stata ma è da capire se a ciò corrisponda la presenza effettiva di una trattativa.