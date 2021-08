Torino, il giorno dopo la Cremonese è subito ora di una seduta d’allenamento

I granata scendono subito in campo fin da oggi per preparare l'esordio in Serie A di sabato contro l'Atalanta

Redazione Toro News

Dopo la deludente partita di ieri sera contro la Cremonese (gara nella quale il Torino è riuscito a passare il turno di Coppa Italia solamente ai rigori) è già tempo di riprendere gli allenamenti per i ragazzi di Juric. Quest'oggi infatti i granata hanno in programma una seduta di allenamento. L'obiettivo sarà quello di trovare la migliore condizione per l'esordio in campionato in programma sabato contro l'Atalanta.