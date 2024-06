Torino, il nuovo allenatore Paolo Vanoli in visita a Superga

Questo pomeriggio, a quattro giorni dall'ufficialità del contratto biennale firmato, il nuovo allenatore del Torino Paolo Vanoli e tutto il suo staff compreso il tecnico in seconda Godinho (qui per scoprire chi è il nuovo vice allenatore del Toro) hanno fatto visita ad un luogo simbolo del club granata. L'ex tecnico del Venezia si è infatti recato oggi pomeriggio - martedì 25 giugno - in visita a Superga per rendere omaggio alla lapide dei caduti nel disastro aereo di 75 anni fa e alla Basilica, luoghi iconici per ricordare la memoria del Grande Torino. Il nuovo allenatore dei granata è stato accompagnato a Superga dal nuovo Team Manager Alessandro Andreini oltre che dal direttore dell'area tecnica Davide Vagnati con il suo collaboratore Emiliano Moretti e in più il direttore operativo Alberto Barile, dopo che nella giornata di ieri aveva già avuto modo di conoscere le strutture che utilizzerà per partite ed allenamenti come il Filadelfia e lo stadio Olimpico Grande Torino. A margine della visita a Superga e un giro anche all'interno della chiesa, Vanoli ha dichiarato: "Se sono emozionato? Voglio vedere chi non si emoziona…".