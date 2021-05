Torino, il pagellone di fine anno: Linetty 5, un’annata in calando

Il mediano granata ha avuto un impatto abbastanza positivo con Giampaolo. Con Nicola è scomparso

Una parabola discendente senza fine: il riassunto migliore della stagione di Karol Linetty è racchiuso in questa frase. Il pupillo di Giampaolo è arrivato la scorsa estate come rinforzo voluto proprio dal tecnico ex Sampdoria per migliorare un centrocampo in grande difficoltà. Il suo impatto non è stato affatto negativo, si pensava potesse essere un innesto di grande qualità, salvo compiere una vera e propria involuzione già con Giampaolo, concludendo in negativo con il tecnico che è subentrato dopo la gara contro lo Spezia.