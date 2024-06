Torino, il pagellone di fine stagione: Lazaro 5, deludente al ritorno in granata

Terminata la stagione, su Toro News torna l'appuntamento con i pagelloni: è il turno di Bellanova

Enrico Penzo Redattore 4 giugno 2024 (modifica il 4 giugno 2024 | 16:43)

Terminata la stagione, su Toro News torna l'appuntamento con i pagelloni di fine anno: a ogni giocatore assegneremo un voto che riassuma la stagione 2023/2024. Buona lettura.

Valentino Lazaro questa stagione ha deluso sotto tutti i punti di vista. Il Torino non è riuscito ad essere quasi mai pericoloso sulla fascia sinistra, ruolo in cui il titolare è stato quasi sempre proprio l'austriaco, tornato in granata dopo il prestito della scorsa stagione e acquisito a titolo definitivo. Proprio per causa di questa incapacità di creare su quella corsia, la manovra dei granata è risultata spesso prevedibile e poco creativa. A conti fatti è stato un evidente errore di mercato ritenere che Lazaro potesse essere il titolare sulla fascia sinistra. L'austriaco quest'anno ha disputato 35 partite, di cui 21 da titolare. A differenza del compagno Bellanova, Lazaro non riesce quasi mai a spiccare, commettendo diversi errori in fase difensiva e non riuscendo quasi mai a rendersi pericoloso in fase offensiva.

Partita top, Verona-Torino 2-1: 36ª giornata — Una delle partite migliori di Lazaro è stata disputata contro il Verona, nel match ribaltato sul finale. Entrato al 55' per sostituire Rodriguez, riesce a rendersi spesso pericoloso. Proprio da lui è provenuto sia l'assist per Savva, che quello per Pellegri. Sbaglia veramente poco e consente ai compagni di capovolgere la partita. Il suo ingresso è stato davvero determinante.

Partita flop, Inter-Torino 2-0: 34ª giornata — Una delle partite peggiori giocate da Valentino Lazaro è stata Inter-Torino. La gara è stata negativa per quasi tutti i granata, ma soprattutto per l'esterno austriaco. Per mano sua c'è stata una brutta palla persa in occasione del gol del vantaggio di Calhanoglu, l'episodio ha poi cambiato la partita insieme al rosso di Tameze. L'austriaco è poi stato sostituito al 63' per Vojvoda.

Lazaro, il pagellone di fine stagione: il voto — La corsia di sinistra è stato il reparto più debole per il Torino di quest'anno. Lazaro non ha quasi mai portato quella ventata di pericolosità, che in quel ruolo soprattutto per il gioco di Juric, è necessaria. Il suo acquisto non si è rivelato sicuramente una grande mossa. Il suo voto complessivo è 5, insufficienza piena. Spesso fatica a saltare l'uomo e non riesce ad essere preciso nei cross, in fase difensiva è poco presente. Per la prossima stagione sarà doveroso effettuare delle considerazioni su quel ruolo.