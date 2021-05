Torino, il pagellone di fine stagione: Mandragora 7, si è preso le chiavi del centrocampo

Arriva a gennaio e prende in mano la squadra: tre gol, un assist e tante giocate decisive per il numero 38 dei granata

È arrivato e si è immediatamente preso le chiavi del centrocampo granata. E come se non bastasse ha messo anche a referto tre gol e un assist tutti decisivi ai fini della salvezza. L'impatto che Rolando Mandragora ha avuto sul Torino è stato incredibile e inquadrarlo soltanto nei numeri rischia quasi di essere riduttivo. Il sinistro da fuori che ha portato al gol di Sanabria nel derby, per esempio, statisticamente non vale come assist. Così come non varrebbe la spettacolare verticalizzazione in occasione del secondo gol contro la Roma: eppure sono giocate di fondamentale importanza. Il centrocampista ex Udinese ha ridato qualità ed equilibrio al reparto più in sofferenza, trascinando il Torino alla salvezza: l'uomo giusto al momento giusto.