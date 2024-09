Torino, il punto dall’infermeria: convocato Vlasic, Schuurs rientra dopo Natale?

Le ultime novità sui granata infortunati in vista del prosieguo della stagione granata

Eugenio Gammarino 28 settembre 2024 (modifica il 28 settembre 2024 | 14:38)

Domani, domenica 29 settembre, alle ore 12.30 il Torino scenderà in campo allo Stadio Olimpico Grande Torino per affrontare la Lazio di Marco Baroni. Vanoli ha parlato in conferenza stampa per presentare il match ed ha fatto il punto sugli infortunati, analizziamo insieme la situazione.

Torino, Vlasic sarà a disposizione per la Lazio. Ancora lontano il recupero di Schuurs — Buone notizie in casa Torino per quanto riguarda la situazione legata a Nikola Vlasic. Il centrocampista serbo, ai box da giugno dopo l'infortunio durante l'Europeo in Germania, sarà convocato per il match casalingo di domani contro la Lazio. In conferenza Paolo Vanoli ha affermato: "Vlasic verrà convocato e potrebbe essere una variante. Ho sempre detto che lo aspettiamo perché ha qualità importanti. Poteva essere già pronto per la Coppa Italia. Ma sono un allenatore che vuole guardare avanti. Gli ho fatto fare un ultimo lavoro che era importante anche se lui era arrabbiato perché voleva esserci. Poi, quando un giocatore viene convocato, deve essere pronto a giocare titolare o entrare”.

Situazione diversa per Perr Schuurs, con il tecnico granata che non si è scomodato nel definire i tempi di recupero effettivi del difensore: "Se torna prima di Natale? Non lo so dire. Bisogna avere solo pazienza. Lui sta andando bene, sta reagendo bene a tutto ciò che sta facendo. E' chiaro che quando rientra anche per me sarà un bellissimo regalo. E' un giocatore importante che questa società ha preso soffiandolo ad altri club importanti. Lo aspettiamo come abbiamo fatto con Vlasic".