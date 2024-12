Torino, il punto dall’infermeria: rientrati Linetty, Njie e Vlasic

Oggi, 12 dicembre, è la vigilia di Empoli-Torino, e come di consueto Paolo Vanoli ha sostenuto la conferenza stampa pre partita. Il tecnico del Torino ha speso parole anche riguardo alle condizioni del gruppo, tra chi rientra e chi resta fuori per infortunio. Di seguito il punto infortuni in casa granata.

Ilic è rientrato in gruppo, stanno bene anche Linetty, Njie e Vlasic

La notizia del giorno è arrivata proprio dalla conferenza stampa di Paolo Vanoli in vista del match contro l'Empoli: Ivan Ilic è recuperato e sarà presente nella sfida di domani sera. Il centrocampista serbo ha recuperato dal problema al flessore che aveva accusato nel derby, ormai ben più di un mese fa, e sarà dunque convocato per Empoli-Torino. Come ha detto il tecnico in conferenza, in ogni caso "Non si può pretendere di avere i 90 minuti, però se necessario una parte di partita la può giocare". Stanno bene anche Linetty, Vlasic e Njie, che hanno accusato un fastidio intestinale in settimana. Rimangono poi fuori i soliti Schuurs, Zapata e Ilkhan per il problema al legamento crociato, e con loro anche Savva per l'infortunio al tendine rotuleo.