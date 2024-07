Torino, il punto dall’infermeria: Vlasic punta il Cosenza

Tra le tante tematiche che impensieriscono Vanoli, sicuramente quella degli infortunati è tra le principali. Tra il lungodegente Schuurs, passando per Vlasic e i piccoli problemi fisici per Savva e Gineitis, alcuni elementi fondamentali del Torino non sono ancora a disposizione.

Per Schuurs i tempi sono ancora incerti, Vlasic svolge un lavoro differenziato

Certamente il giocatore più atteso per il rientro è Peer Schuurs, l’olandese è alle prese con il recupero della rottura del crociato, i tempi sono incerti per questo il difensore è volato a Londra per una visita specialistica. Si capirà quindi se il giocatore potrà rientrare o meno prima del 2025. C'è poi Nikola Vlasic, alla prese con l'infortunio muscolare rimediato durante l'Europeo con la sua Croazia. Il centrocampista non è stato convocato per la torunée in Francia ed è rimasto al Filadelfia a svolgere un lavoro differenziato. Si capirà tra qualche giorno se sarà possibile convocarlo contro il Cosenza in Coppa Italia. Infine, da monitorare le condizioni di Gineitis e Savva. Il lituano sta recuperando dai fastidi avvertiti al ginocchio infortunato, mentre il cipriota deve smaltire al meglio qualche affaticamento muscolare.