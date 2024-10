Torino, Sosa a Roma ci sarà: ecco cosa è successo

Le ultime novità sui granata infortunati in vista del prosieguo della stagione granata

Eugenio Gammarino 30 ottobre 2024 (modifica il 30 ottobre 2024 | 14:53)

Domani, giovedì 30 ottobre, alle ore 20.45 il Torino scenderà in campo allo Stadio Olimpico di Roma per affrontare la squadra allenata dall'ex Ivan Juric. Vanoli ha parlato in conferenza stampa per presentare il match ed ha fatto il punto sugli infortunati, analizziamo insieme la situazione.

Torino, Sosa ci sarà contro la Roma. Ilic punta la Fiorentina — Buone notizie in casa Torino per quanto riguarda la situazione legata a Borna Sosa. L'esterno croato sarà convocato per la partita di domani sera contro la Roma, scongiurata quindi la diagnosi precedentemente comunicata dal club granata, per la quale si poteva ipotizzare uno stop di 45 giorni per il croato con gli esami strumentali che, stando a quanto diramato dalla società, avevano evidenziato una lesione miotendinea di secondo grado al vasto mediale sinistro. Invece, il difensore sarà a disposizione di Vanoli dopo appena dieci giorni e questo lo ha confermato lo stesso allenatore granata nella conferenza stampa di oggi: "Sosa domani è con noi e sono contento. Abbiamo fatto una valutazione sbagliata riguardo il suo infortunio e bisogna migliorare tantissimo anche in questo, ma fortunatamente ce l'abbiamo".

Situazione diversa la situazione di Ivan Ilic, con il centrocampista serbo che non sarà a disposizione di Vanoli nella trasferta di Roma ma punta a rientrare per la partita contro la Fiorentina. Queste le parole di Vanoli sul rientro di Ilic e sul suo recupero: "Per Ilic siamo in dirittura d'arrivo sperando di averlo con la Fiorentina. Sbagliare è umano, ma voglio di più. Da tutti, compreso da me: le partite non si vincono solo sul campo, ma anche nei dettagli, nel fare l'antinfluenzale prima perché hai i bambini a casa, anche l'agronomo deve dare di più”.

Ancora out i soliti lungodegenti Duvan Zapata (stagione probabilmente finita per il colombiano), Perr Schuurs (out dal match della passata stagione contro l'Inter), Savva e Ilkhan.