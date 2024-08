Torino, il punto dall’infermeria: tre assenti per infortunio contro il Venezia

Il punto infermeria: ottimismo per Schuurs. Gineitis vicino al rientro

Il rientro di Schuurs è ancora un'incognita e come detto da Vanoli stesso non lo rivedremo presto. Nonostante ciò le condizioni dell'olandese secondo il tecnico sembrano migliorare e il processo si sta svolgendo meglio del previsto. Vlasic è sicuramente vicino al rientro, ma meglio trattare il trequartista con la giusta calma per riaverlo nella condizione migliore al suo ritorno in campo, che si spera possa essere dopo la sosta. Recupero quasi completato per Gineitis, che dopo la sosta nazionali sarà più che mai recuperato, a meno di grossi imprevisti. Sosa e Pedersen stanno bene fisicamente anche se forse non al massimo della forma, in particolare il croato potrebbe avere bisogno di ambientarsi ancora prima di rendere al meglio delle sue capacità.