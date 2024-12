Torino, il punto della biglietteria in vista del derby: Maratona quasi esaurita

Oggi - martedì 10 dicembre - scatta il via alla vendita libera dei biglietti per il Derby della Mole contro la Juventus, in programma sabato 11 gennaio alle ore 18 tra le mura dello stadio Olimpico Grande Torino. I biglietti saranno acquistabili al momento solo online su TorinoFc.it e Vivaticket.it. I titolari Cuore Granata potranno continuare a comprare - fino a 4 biglietti per tessera - in via esclusiva le Curve e i Distinti Family e ad un prezzo agevolato i Distinti Centrali e Tribuna. I punti vendita Vivaticket saranno attivi - per i posti residui - a partire da venerdì 13 dicembre.