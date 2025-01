Torino, il punto della biglietteria in vista del derby: vicino il tutto esaurito

Mancano ormai pochi giorni al Derby della Mole contro la Juventus, in programma sabato 11 gennaio alle ore 18 tra le mura dello stadio Olimpico Grande Torino. I biglietti saranno acquistabili al momento solo online su TorinoFc.it e Vivaticket.it. I titolari Cuore Granata potranno continuare a comprare - fino a 4 biglietti per tessera - in via esclusiva le Curve e i Distinti Family. La Curva Primavera è riservata esclusivamente ai tifosi del Toro e neutrali: è infatti venduta ai titolari di tessera Cuore Granata e con messaggi di sensibilizzazione durante l’acquisto. Per evidenti ragioni di sicurezza non sarà quindi consentito accedere in Curva Primavera ad eventuali tifosi con maglie o sciarpe della squadra ospite.