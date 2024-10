Torino, Ilic e Lazaro rinascono con Vanoli: “È cambiata la mentalità”

Torino, Lazaro è diventato un jolly: duttilità al servizio di Vanoli

Un altro giocatore rivitalizzato con Paolo Vanoli è Valentino Lazaro. La prima stagione dell'austriaco in granata a titolo definitivo, la scorsa con Juric, è stata deludente. L'inizio di campionato ha fatto invece di Lazaro uno degli uomini più affidabili di Vanoli. Il laterale granata è stato un jolly sulle fasce, speso a seconda delle esigenze. Lazaro ha iniziato la stagione a sinistra per coprire il buco sulla fascia in attesa di Sosa, poi è passato sulla destra per sostituire Bellanova e perché più pronto di Pedersen. In entrambe le situazioni è stato una risorsa - ha già messo a referto due assist - e Vanoli così ha effettivamente una carta in più da spendere anche a gara in corso sul proprio scacchiere. "Per me davvero non c’è differenza - ha spiegato Lazaro in merito alla posizione in campo durante la presentazione della terza maglia granata - Magari a sinistra vengo più dentro al campo e a destra cerco di più il fondo, ma non ho preferenza, lo sa il mister e lo sanno i compagni”. L'imperativo è sempre dare il proprio contributo e ripagare la fiducia di Vanoli, ovunque sia necessario. Lazaro e Ilic, dalle aspettative non rispettate ai segnali di rinascita. Cosa ha inciso di più? A sentire le parole dei due la mentalità di Vanoli. Servono conferme, la stagione è lunga e ancora tutta da scrivere ma la strada è quella giusta.