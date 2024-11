Torino, Ilic vede il derby: titolarità nel mirino contro la Juventus

Era il 19 ottobre scorso quando arrivò il responso degli esami strumentali sull'infiammazione tendinea lamentata da Ilic durante la sosta nazionali: lesione focale al tendine del bicipite femorale. Tegola per il centrocampo serbo e granata, rientro anticipato in Italia e stop a un passo dalla ripresa del campionato. Il serbo ha saltato tre impegni ravvicinati: Cagliari, Como e Roma. Un'assenza pesante, che si è fatta sentire in un centrocampo non più tanto convincente come nelle prime uscite. Al rientro dall'infortunio, in occasione della gara con la Fiorentina, Ilic è apparso ancora macchinoso ma intanto è tornato a prendere confidenza con il ritmo gara e ora vuole ripartire concretamente.

Ilic, Vanoli ha bisogno di qualità e duttilità

Nel momento buio del Toro, sono stati posti interrogativi su ogni reparto, centrocampo incluso perché non sempre è stato performante nonostante i diversi cambi di assetto. Ilic è di certo un rientro importante e può dare nuova linfa. Il serbo intanto permette duttilità dal punto di vista tattico a Vanoli. Ne ha parlato lo stesso Ilic qualche tempo fa, in occasione della presentazione della terza maglia del Toro: può ricoprire le vesti sia di mezzala in un centrocampo a tre sia di interno di centrocampo a due. Inoltre Ilic è un giocatore che ama avere il pallone tra i piedi e gestire il possesso, può sfruttare la sua tecnica per dare manforte e aiutare la manovra granata. Infine c'è la questione inserimenti. Nel gioco di Vanoli sono chiave quelli delle mezz'ali, a maggior ragione in questo momento considerando anche le difficoltà del reparto offensivo. Ilic vuole dare il proprio contributo nel derby, un contributo che verosimilmente non sarà da comprimario: il serbo si candida fortemente per una maglia da titolare al fianco di Ricci e Vlasic.