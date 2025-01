Torino, in avanti Vanoli si aggrappa a Che Adams per conquistare punti salvezza

Senza Zapata lo scozzese è il pilastro offensivo dei granata

Roberto Ugliono Caporedattore settore giovanile 24 gennaio - 06:20

Il sacrificio di Firenze, la capacità di legare il gioco e non solo. Il Torino in avanti ha una prima punta forse atipica, ma Vanoli si fida ciecamente di lui. Se c'è un giocatore forse un po' penalizzato dal cambio modulo questo è Che Adams. Il tecnico granata ha sempre sottolineato come l'ex Southampton abbia bisogno di un'altra punta al suo fianco per rendere al meglio. Allo stesso tempo però sono altri due i punti su cui soffermarsi dopo l'ultima conferenza stampa: l'apprezzamento dello spirito di sacrificio di Firenze e la sua capacità di dare equilibrio.

Torino: Vanoli punta su Che Adams per i gol salvezza — Contro il Cagliari insomma Vanoli punta forte su Adams, da cui si aspetta i gol salvezza ma non solo. Lo scozzese ha già giocato come prima punta in carriera, come sottolineato dal tecnico granata, e per questo continuerà a essere il riferimento centrale. Chiaramente è una tipologia di giocatore che ha bisogno di una spalla per brillare, ma allo stesso tempo ha dimostrato di saper legare il gioco e di dare equilibrio alla squadra. Non è un caso che contro la Fiorentina sia rimasto in campo con anche Karamoh e Njie. Se da un lato c'è stata la bravura della squadra nel gestire la situazione, è anche vero che ormai il primo difensore è sempre più l'attaccante.

Adesso da Adams si aspetta solamente il gol. Contro il Cagliari avrà la chance di ritrovare la rete che manca da quasi un mese, da quel 2-2 di Udine che sembra rappresentare una partita chiave per la svolta granata. Quanto meno a livello di mentalità messa in mostra in campo. La fiducia assoluta dell'allenatore sicuramente lo sta aiutando. I gol col tempo arriveranno. Non si deve dimenticare che per Adams questa sia la prima stagione in Serie A, un campionato decisamente più complicato per gli attaccanti che arrivano dall'estero vista la grande attenzione difensiva. Lui intanto ha ampiamente dimostrato di saperci stare in questo contesto.