Torino, in programma quest’estate anche una tournée in Francia

La stagione 2023/24 è terminata ormai da un po' e proprio negli ultimi giorni il Torino si sta muovendo per progettare l'inizio del nuovo campionato. Con l'addio di Ivan Juric e l'arrivo di Paolo Vanoli il Toro si prepara a cambiare volto. I granata con ogni probabilità si troveranno al Filadelfia l’8 luglio, quando rientreranno dalle vacanze e dagli impegni con le rispettive Nazionali. In quei giorni svolgeranno esercizi fisici e test atletici, per ritrovare la forma e cominciare ad ingranare in vista del ritiro. La data di partenza per il ritiro è fissata il 17 luglio, destinazione Pinzolo, sede in cui i granata erano già stati lo scorso anno. Questa volta, in compagnia della prima squadra, ci sarà anche la Primavera. In questo modo i ragazzi di Scurto avranno l'occasione di misurarsi con la prima squadra e di crescere più velocemente. Le novità, però, non sono ancora terminate.