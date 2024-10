Torino, infortunio Ciammaglichella: elongazione dell’adduttore, le ultime

Oltre a Njie , anche Aaron Ciammaglichella nel corso della giornata è stato sottoposto a degli esami che hanno evidenziato l'elongazione dell'adduttore destro. Il centrocampista aveva accusato un fastidio nei minuti conclusivi della prima frazione del match di Primavera 1 tra il Torino e l'Atalanta, tanto da restare addirittura negli spogliatoi per fare spazio ad Acar. Di seguito il comunicato del club granata relativo a Ciammaglichella.

"Esami anche per Aaron Ciammaglichella: per lui elongazione dell'adduttore destro. Le sue condizioni verranno valutate di giorno in giorno."