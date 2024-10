Torino, infortunio Zapata: per Njie serve affrettare i tempi del rientro

Njie serve al Torino

E' stata una delle sorprese più piacevoli del Torino in questo inizio di stagione, ma Alieu Njie ha rimediato una lesione di primo grado all'adduttore destro e ha così dovuto interrompere il buon momento di forma dopo le prime uscite tra Serie A e Coppa Italia. Teoricamente per questo tipo di infortuni si dovrebbe stare fuori circa un mese, ma l'evolversi dell'infortunio andrà valutato giorno per giorno. La sosta permetterà allo svedese di continuare nel recupero senza perdere un gran numero di gare. Allo stato attuale si potrebbe prevedere un rientro di Njie verso la fine del mese di ottobre. Il Toro ne ha sicuramente bisogno perché con l'infortunio di Zapata l'attacco è contato e ha bisogno di tutti per tamponare una situazione complicata senza il suo leader e capitano.