Torino, inizia la preparazione: il raduno al Filadelfia

Lunedì 8 luglio segna l’inizio della stagione 2024/2025 per il Torino, con il via del nuovo corso targato Paolo Vanoli. Il primo allenamento, a porte chiuse al Filadelfia, prende il via alle ore 10. Il tecnico è arrivato alle ore 7.44, di buon mattino, preceduto solo da alcuni membri dello staff. Poi i calciatori, alla spicciolata con mezzi propri, attesi da qualche tifoso ai cancelli del Filadelfia. Presente Nikola Vlasic, reduce dall’infortunio muscolare che ha chiuso anzitempo il suo Europeo con la Croazia. “Sto bene, sto bene”, ha affermato il trequartista dopo essere sceso dal taxi che lo ha portato in via Spano. Fin dal primo giorno al lavoro anche Sanabria e Zapata.