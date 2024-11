Che Adamns, Ilic, Njie e Ricci non sono partiti con le rispettive Nazionali, ora il Toro spera di recuperarli per il Monza

Roberto Ugliono Caporedattore settore giovanile 18 novembre 2024 (modifica il 18 novembre 2024 | 06:21)

Quattro assenze pesanti, quattro giocatori da recuperare. Per il Torino primo obiettivo della settimana che porta alla gara contro il Monza è riportare in gruppo Che Adams, Ilic, Njie e Ricci. L'ordine chiaramente è alfabetico e non di importanza, perché in questo momento è chiaro che tutti servano come il pane a Paolo Vanoli. Difficile poter dire chi possa essere più indispensabile dell'altro per le più svariate ragioni. Anzi la motivazione principale è una: i granata sono in crisi, ma una crisi nera che per essere superata necessita un organico quanto più possibile al completo e una rosa in buone condizioni fisiche.

Torino, inizia la settimana del Monza: obiettivo recuperare gli infortunati — Andiamo con ordine. Partiamo dalla situazione che dovrebbe essere meno complessa, ovvero quella di Ricci. Il centrocampista ex Empoli aveva avuto un problema alla caviglia nel derby e per questo è stato poi sostituito da Spalletti. Il ct azzurro aveva spiegato che sarebbe stato difficile recuperarlo in tempo per la sfida contro la Francia, ma dalle sue parole faceva trasparire un certo ottimismo sulle sue condizioni. Insomma Ricci non sembra preoccupare. Così come dovrebbe andare verso il recupero Che Adams, che all'inizio era anche stato convocato dalla Scozia, ma poi non ha raggiunto la sua Nazionale. Per l'ex Southampton era stato anche tentato un recupero lampo per il derby, ma non ce l'ha fatta.

Problema differente per Ilic. Il serbo, che come tutti gli altri non si è aggregato all'ultimo alla propria nazionale, ha avuto un problema al tendine del ginocchio e quindi potrebbe essere più serio. L'obiettivo, comunque, rimane quello di averlo contro il Monza, così come Njie, che si è fermato dopo il derby. Tutte e quattro le situazioni non preoccupano più di tanto, motivo per cui il Torino può realisticamente mettere nel mirino il loro rientro in vista del Monza. Mancano 7 giorni. Periodo per lavorare con chi c'è, ma per recuperare pedine importanti in vista di quella che è a tutti gli effetti una sfida salvezza in questo momento della stagione.