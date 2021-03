Torino, Izzo poco brillante nelle ultime partite: serve una reazione

Focus On / Il difensore granata ormai sembra essere sceso dal treno per l'Europeo con l'Italia, ma non è ancora detta l'ultima parola

Luca Sardo

Armando Izzo deve riscattarsi. Nelle ultime uscite di campionato contro Inter, Sassuolo e Sampdoria è risultato poco brillante in fase difensiva: specialmente contro i nerazzurri il difensore granata ha commesso due gravi errori. Prima la troppa irruenza nell'intervenire su Lautaro Martinez in area che ha causato un calcio di rigore per i nerazzurri e poi il troppo spazio lasciato sempre all'attaccante argentino, sono costati cari al Torino di Nicola che aveva disputato una grande gara praticamente perfetta in fase difensiva. Anche contro Sassuolo e Sampdoria si può dire che non si sia visto il solito Izzo, il giocatore che Nicola aveva ritrovato dopo un inizio di campionato complicato.

REAZIONE - Con Giampaolo il difensore granata non aveva trovato molto spazio, essendo lui perfetto per la difesa a tre. L'ex tecnico granata utilizzava la difesa a quattro e per questo il futuro di Izzo a gennaio sembrava esser lontano da Torino, ma il ritorno alla difesa a tre ha rilanciato l'ex Genoa e l'arrivo di Nicola ha risvegliato il vero Izzo, quello che si era visto alla sua prima stagione con la maglia granata. Nelle ultime partite però il numero 5 granata è apparso poco lucido, ma ora è arrivato il momento di reagire.

NAZIONALE - Escluso dalla Nazionale di Roberto Mancini nonostante abbia ritrovato il posto con regolarità nel Torino, ormai sembra essere sceso dal treno per l'Europeo. Ovviamente non è ancora detta l'ultima parola, ma il granata non può che reagire e cercare di raggiungere la salvezza con il Torino: per questo finale di stagione servirà il massimo da tutta la rosa granata, specialmente dai leader come il numero 5. E quale momento migliore se non il Derby della Mole per far vedere a tutti il vero Armando Izzo.