Torino-Juventus 1-1, Koopmeiners: “Non si può prendere gol a 1′ dall’intervallo”

Le parole del giocatore bianconero

Redazione Toro News 11 gennaio 2025 (modifica il 11 gennaio 2025 | 22:14)

Nei minuti successivi alla conclusione della sfida, Teun Koopmeiners ha rilasciato delle dichiarazioni. Di seguito le sue parole.

Una serata dove sembrava tutto a posto. Eravate nervosi però a fine gara. "Non siamo contenti, abbiamo controllato la partita, poi abbiamo fatto un gran goal, peccato che il secondo era in fuorigioco. Abbiamo pressato il Torino, non è possibile prendere goal un minuto dalla fine. Dobbiamo prendere responsabilità, anche io devo lavorare meglio. Nel secondo tempo abbiamo avuto ancora qualche occasione ma non può bastare"

Che cosa ci vuole per arrivare ad una continuità nella gara per portare il pressing e trovare le difese impreparate? Cosa manca? Che questione è?"Manca un po' di tutto, dobbiamo sentire un po' di urgenza e responsabilità nelle partite, abbiamo momenti in cui giochiamo bene, abbiamo occasioni, pressiamo, ma non lo facciamo per novanta minuti. Quando ti giochi questo campionato lo devi fare per 90 minuti. Dobbiamo fare meglio, possiamo fare goal, ma li subiamo troppo facilmente rispetto a quello che facciamo. Non è possibile che loro fanno un goal così con noi in vantaggio, in superiorità numerica in area. Dobbiamo fare meglio, devo prendere la responsabilità e non c'è scusa".

Hai grande esperienza, sei capitano stasera. Cosa serve per dare la svolta?"Non basta, dobbiamo sentire questo, non è possibile che siamo dove siamo. Dobbiamo imparare, fare meglio, in allenamento vedo qualità: tutti possono giocare in questa squadra, dobbiamo fare meglio. Non è possibile fare troppi pareggi, non siamo contenti, per noi, per i tifosi e per la società. Tutti devono sapere questo, vogliamo e dobbiamo fare meglio".