Torino, Karamoh verso la permanenza: Vanoli apprezza la sua duttilità

Vanoli ha speso belle parole per l'attaccante francese che ora punta a restare in granata e a ritagliarsi il suo spazio

Federico De Milano Redattore 12 agosto 2024 (modifica il 12 agosto 2024 | 14:54)

Il destino di Yann Karamoh sembrava essere già scritto con la sua partenza da Torino che pareva inevitabile visto che è reduce anche da un prestito in Francia non troppo felice con la maglia del Montpellier. Ora però sono in crescita le chances che l'ex Inter e Parma ha di restare agli ordini di Paolo Vanoli nel Toro visto che il nuovo tecnico granata sembra apprezzare parecchio le doti del numero 7 francese.

Torino, Vanoli apprezza le qualità di Yann Karamoh — Nel debutto stagionale in una gara ufficiale che il Torino ha fatto in casa contro il Cosenza, Vanoli ha deciso di affidarsi proprio a Karamoh nel finale di gara per aumentare il peso offensivo della squadra e provare a giocare con un 3-4-2-1 che può rappresentare un'alternativa interessante per i granata, da giocarsi a gara in corso come fatto nel primo turno di Coppa Italia. L'esterno offensivo francese, nei pochi minuti che ha avuto a disposizione, ha cercato di mettersi in mostra con un paio di spunti interessanti e a fine gara l'allenatore del Toro ne ha elogiato le doti che bene si sposano con il resto degli attaccanti presenti in rosa: "Ho un reparto completo. Sia Pellegri che Karamoh mi danno la possibilità di andare anche in profondità lunga. Sanabria e Adams hanno invece una profondità corta, avere questi cambi ci permette di valutare al meglio in base alla partita". Vanoli reputa quindi il numero 7 parte integrante del suo pacchetto offensivo e sembra ritenerlo importante per avere frecce differente al proprio arco nel corso della stagione.

Karamoh: da sicuro partente a scommessa di Vanoli e del suo nuovo Torino — Ed ecco quindi che per l'esterno offensivo classe 1998 si possono aprire le porte di una permanenza in granata che non sembrava affatto sicuro all'inizio del mercato. Karamoh ha lavorato sodo durante l'estate e sia nel corso del ritiro a Pinzolo che in occasione della tournée in Francia ha sfruttato bene le opportunità che gli sono state concesse, a quanto pare riuscendo a convincere e a conquistare mister Vanoli. L'ex Parma ed Inter è sempre stato tra i più chiacchierati in ottica uscita ma ad oggi invece potrebbe rappresentare un giocatore su cui il Toro e il suo allenatore punteranno molto. Un altro aspetto che Vanoli apprezza molto di Karamoh è la sua duttilità visto che in caso di necessità potrebbe essere impiegato anche come esterno di centrocampo, una posizione in cui il mercato è ancora molto aperto e dovrà per forza arrivare qualcuno entro il 30 agosto.