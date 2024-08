Torino, la giornata: alle 16 il lancio delle nuove divise alla Rinascente

Oggi, martedì 6 agosto, per il mondo granata sarà una giornata particolare. Alle ore 16:00 presso lo store “Rinascente” Torino di Via Lagrange, verrà svelata la nuova maglia granata 2024/25. All’evento sarà presente anche un...

Oggi, martedì 6 agosto, per il mondo granata sarà una giornata particolare. Alle ore 16:00 presso lo store "Rinascente" Torino di Via Lagrange, verrà svelata la nuova maglia granata 2024/25. All'evento sarà presente anche un calciatore della prima squadra, il cui nome non è ancora stato svelato.