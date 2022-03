Torino, la giornata: allenamento in programma verso la sfida con la Salernitana

Allenamento in programma per i granata, che sabato a Salerno ritroveranno l'ex Nicola: sarà fondamentale ritrovare la vittoria

Oggi, giovedì 31 marzo, il Torino, con i nazionali rientranti (Zima, Belotti, Milinkovic-Savic, Lukic, Berisha, Aina, Warming, Rodriguez e Vojvoda) si ritroverà al Filadelfia agli ordini di Ivan Juric per continuare la preparazione in vista del prossimo turno di campionato, in programma sabato 2 aprile alle 20.45 in casa della Salernitana. L'obiettivo è tornare alla vittoria e migliorare il rendimento contro le squadre di bassa classifica: nelle 8 partite giocate finora contro le ultime 5 della classe, infatti, sono arrivate solo due vittorie, altrettanti pareggi e 4 sconfitte. Il Torino, che ha il peggior attacco in trasferta, affronta l'ultima in classifica che ha il peggior attacco e la peggior difesa del campionato. Come di consueto, potete trovare tutti gli aggiornamenti su ToroNews.