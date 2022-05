Torino, la giornata: allenamento pomeridiano al Fila a porte aperte

Alle 17.45 i cancelli dello stadio Filadelfia apriranno le porte ai tifosi: potranno accedere un massimo di 2000 persone

Dopo il 4 maggio, oggi - lunedì 16 maggio - il Torino riapre le porte del Filadelfia: dalle 17.45 i tifosi granata potranno entrare e seguire l'allenamento della squadra allenata da Ivan Juric in vista della sfida in programma contro la Roma venerdì 20 maggio valida per l'ultima giornata di campionato. Potranno accedere allo stadio un massimo di 2000 persone. Come di consueto, potrete seguire tutti gli aggiornamenti e la diretta testuale dell'allenamento live sulle nostre colonne.