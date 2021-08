Torino, la giornata: continua la preparazione in vista della Fiorentina

Torino in campo agli ordini di Juric per continuare la preparazione in vista del match di sabato sera contro la Fiorentina

Redazione Toro News

Dopo la ripresa di ieri, che ha visto gli acciaccati Bremer e Sasa Lukic in gruppo, il Torino continuerà oggi la preparazione in vista della seconda giornata. Appuntamento al Franchi di Firenze: i granata di Juric affronteranno la viola di Italiano alle 20:45 di sabato. Non solo campo, perché potrebbe essere una giornata importante anche sul fronte mercato: attesa in giornata l'ufficialità del trasferimento di Lyanco al Southampton.