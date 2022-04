Torino, la giornata: in programma un allenamento in vista del match di Bergamo

La formazione allenata da Ivan Juric ha in programma nella giornata odierna una seduta di allenamento in vista della partita di mercoledì

La giornata di oggi per il Torino sarà caratterizzata da una seduta di allenamento, tenuta dal tecnico Ivan Juric. L'obiettivo del gruppo squadra granata sarà quello di preparare al meglio il prossimo impegno di campionato. Dopodomani infatti i granata scenderanno di nuovo in campo in trasferta. L'avversario di turno sarà l'Atalanta di Gasperini, il fischio d'inizio di questo match è in programma mercoledì 27 aprile alle ore 20:15.