Torino, la giornata: la squadra riprende la preparazione

La giornata / Le attività in programma quest’oggi per il Toro di Davide Nicola

Per confermare la pesante vittoria conquistata ad Udine anche contro la prossima avversaria, la Roma di Fonseca, il Torino di Davide Nicola avrà bisogno di raccogliere tutte le idee migliori. La squadra granata ricomincia quest'oggi la propria preparazione in vista della sfida casalinga contro i capitolini, in programma per le 18 di domenica 18. Belotti e compagni potrebbero veder tornare in gruppo - almeno parzialmente - Stephane Singo. L'ivoriano ha lavorato nel weekend e l'infortunio al retto femorale della coscia sinistra è quasi completamente smaltito e il classe 2000 è atteso a giorni dai compagni.