Toro, la giornata: Primavera in Coppa Italia e Roma-Torino alle 20:45

Doppio matchday di Halloween per la società granata: la Primavera di Felice Tufano, reduce da una sconfitta contro il Sassuolo per 3 a 2 in campionato, alle 14 ospita a Orbassano la Virtus Entella, che sta facendo un ottimo percorso nel campionato Primavera 2. I granata, dopo che la sconfitta di domenica ha interrotto la loro striscia di 4 vittorie, provano a rifarsi in questa gara, valevole per i trentaduesimi di Coppa Italia Primavera. Alle 20:45 scende poi in campo la prima squadra, che sfida la Roma allo Stadio Olimpico della capitale. I granata arrivano da una vittoria fondamentale contro il Como, che ha interrotto una striscia di 4 sconfitte consecutive tra campionato e Coppa Italia, e questa sera si scontrano con il loro passato: Ivan Juric.