Torino, la squadra oggi in campo con il lutto al braccio per la morte di Agroppi

Oggi - domenica 5 gennaio - alle ore 18 il Torino ospita il Parma per la 19^ ed ultima giornata del girone d'andata di Serie A. La società granata ha comunicato sul suo sito ufficiale proprio oggi che i giocatori di Vanoli scenderanno in campo all'Olimpico Grande Torino con il lutto al braccio per onorare la memoria di Aldo Agroppi, leggenda del club che è scomparso lo scorso 2 gennaio. Prima dell'inizio del match verranno mostrate delle immagini di Agroppi in azione con la maglia del Toro per far stringere tutto lo stadio attorno al ricordo di questo grandissimo calciatore a tre giorni dalla sua morte.