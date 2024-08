Torino, Lazaro in crescita nonostante l’ombra incombente del nuovo esterno

Il Torino è alla ricerca di un nuovo esterno sinistro, ma Lazaro continua a dare buoni segnali: potrebbe ritagliarsi un nuovo ruolo ancora più delicato

Simone Napoli 5 agosto 2024 (modifica il 5 agosto 2024 | 10:02)

Era una delle risposte che il mondo granata aspettava: Valentino Lazaro è diventato finalmente incisivo e lo ha dimostrato in queste ultime partite di precampionato, specialmente nell'ultimo incontro della tournée francese contro il Metz in cui l'esterno austriaco è andato a segno firmando il momentaneo 0-2 al tramonto del primo tempo. Le prestazioni in crescita fanno aumentare la fiducia in squadra e società, ma un esterno mancino di livello è essenziale.

Il gol uno slancio verso la nuova stagione — Un campionato, quello 2023/2024, finito in crescendo trovando sempre più continuità sulla corsia mancina e su quella destra in alternativa a Bellanova, adesso anche grazie al cambio di ruolo di Vojvoda nel terzetto difensivo, la certezza di una maglia da titolare sta facendo crescere la fiducia in Lazaro. I primi segnali positivi si erano visti nella prima gara in Francia contro il Lione, tutta la squadra era apparsa in crescita grazie anche alle trame di gioco più fluide e veloci, ma l'esterno austriaco in particolare era riuscito ad entrare più nel vico della manovra. Il Metz era un avversario abbordabile sulla carta, ma aver interpretato con personalità e aggressività la gara ha agevolato il gioco granata. Per la prima volta si sono visti i fraseggi e movimenti chiesti da Vanoli, come l'intraprendenza e il baricentro alto dei due esterni: in occasione del gol infatti, Lazaro è stato molto bravo ad accompagnare l'azione che si stava sviluppando sulla corsia di destra, e poi a trovare l'angolino alto con un tiro preciso e potente. Il gol può dare uno slancio alla nuova stagione dell'esterno austriaco anche se il mercato incombe e le voci per un nuovo esterno sinistro si rincorrono.

Meno spazio per lui all'orizzonte? — Nonostante le buone prestazioni, un nuovo esterno di centrocampo di piede mancino serve come il pane in casa Torino: Gosens sembra l'indiziato numero uno per prendere possesso della binario di sinistra, e per Lazaro le prospettive di avere una maglia da titolare sembrano difficili. L'austriaco potrebbe ritagliarsi un nuovo ruolo di jolly pronto a giocarsi le sue carte su entrambe le corsie vista la sua duttilità e qualità tecnica che a gara in corso potrebbe cambiare le partite. Sulla carta dunque, col mercato che incombe, Lazaro potrebbe avere meno spazio, ma per lui sarebbe pronto un ruolo ancora più importante e delicato: fare da staffetta a uno dei due esterni senza farne sentire l'assenza.