Torino-Lazio 2-3: per i granata arriva il primo stop in campionato

Il secondo tempo: inutili i gol di Adams e Coco

Vanoli prova subito a dare la scossa con un doppio cambio, ridisegnando la squadra con il tridente: in campo Pedersen e Adams per Sosa e Tameze. La prima occasione è della Lazio, ma Paleari risponde presente sul destro al volo ravvicinato di Castellanos, quindi è provvidenziale sul colpo a botta sicura di Romagnoli. Quindi una scivolata costa il giallo a Sanabria per un intervento giudicato in ritardo su Guendouzi. I granata provano ad accelerare e Adams chiama Provedel alla deviazione in angolo dopo un velo di Zapata. Al 60' arriva il raddoppio della Lazio: Isaksen penetra sulla destra e mette in mezzo, Dia arriva dopo il velo di Zaccagni e Castellanos e buca Paleari da posizione ravvicinata. Vanoli prova ancora a cambiare: in campo Njie e Vlasic per Sanabria e Lazaro. Ma è la Lazio a rendersi pericolosa, con Paleari decisivo a tu per tu con Castellanos. E così è Adams ad accorciare le distanze al 67'. Azione insistita di Ilic sulla sinistra e palla in mezzo per Vlasic che trova lo scozzese, bravo a girarsi e infilare con un diagonale destro incrociato. Quarto gol della stagione per lo scozzese. Baroni corre ai ripari con tre cambi: Pellegrini, Vecino e Tchaouna rilevano Tavares, Dia e Isaksen. La partita si innervosisce e dopo un fischio molto dubbio di Sozza arriva l'espulsione per doppia ammonizione per Vanoli: primo giallo e secondo giallo arrivano a distanza di pochi secondi. L'ultimo cambio del Toro è Maripan, in campo al posto di Vojvoda. Nella Lazio Marusic rileva invece Lazzari sulla corsia di destra. Episodio dubbio all'80': Castellanos, già ammonito, impedisce a Ilic di battere velocemente una punizione e Sozza non estrae il secondo giallo. La Lazio la chiude al 90' con Noslin, appena entrato al posto di Castellanos. Male nell'occasione la difesa granata: bucano tutti prima del tocco di Vecino per l'ex Verona che fa secco Paleari. Scattano quindi cinque minuti di recupero, probabilmente pochi per le tante perdite di tempo della ripresa da parte dei giocatori di Baroni. Al 92' la riapre il Toro con Coco: punizione di Ilic, torre di Masina per il centrale che infila in acrobazia. Ma non c'è spazio per la rimonta: in un finale di grande tensione arrivano tre punti per la Lazio, che approfitta delle incertezze della difesa granata.