Torino, le ultime dal Filadelfia: Djidji torna in gruppo. A parte in quattro

Le ultime sui granata in vista della trasferta del Mapei Stadium contro i neroverdi di Alessio Dionisi

In vista della partita di venerdì sera contro il Sassuolo al Mapei Stadium di Reggio Emilia, il Torino di Ivan Juric prosegue gli allenamenti. Quest'oggi - mercoledì 15 settembre - la squadra ha svolto una sessione pomeridiana al Filadelfia. Dopo l’analisi tattica al video, i granata hanno effettuato un programma tecnico. Koffi Djidji ha lavorato con i compagni indossando un’apposita maschera protettiva dopo l'intervento subito al naso. Ancora a parte Andrea Belotti (riabilitazione a seguito del forte trauma contusivo rimediato alla caviglia destra), Simone Verdi (affaticamento muscolare), Armando Izzo (trauma contusivo al polpaccio destro) e Simone Zaza, quest'ultimo alle prese col lungo lavoro atletico di recupero in seguito all'infortunio rimediato al ginocchio sinistro. Domani in calendario un'altra seduta di allenamento.