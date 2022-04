Torino, le ultime dall’infermeria: Bremer e Rodriguez recuperano per l’Atalanta

I due difensori erano usciti anzitempo nella gara di sabato contro lo Spezia

Sospiro di sollievo in casa Toro. Non preoccupano le condizioni di Bremer e Rodriguez, usciti anzitempo sabato contro lo Spezia. Il centrale brasiliano aveva chiesto il cambio al 76’, lasciando il campo in favore di Djidji. Juric nel post partita aveva subito rassicurato sul centrale, facendo riferimento a stanchezza come motivo che aveva indotto Bremer a chiedere la sostituzione. Uno scenario confermato dagli accertamenti svolti da giocatore, che hanno escluso altri problemi di natura muscolare. Discorso analogo per Rodriguez, sostituito all’intervallo dopo un fastidio di natura muscolare. Niente di grave per lo svizzero, che può puntare a rientrare già mercoledì contro l’Atalanta. Buone notizie dunque per Juric, che per la trasferta di Bergamo dovrebbe ritrovare due tasselli fondamentali per la difesa.